Der Stuttgarter Social-Media-Star „Immo Tommy“ sieht sich mit Vorwürfen unsauberer Geschäfte konfrontiert. Mehrere Gerichte und die Stuttgarter Staatsanwaltschaft sind damit befasst. Der Betroffene wehrt sich.

Jürgen Bock 16.08.2024 - 11:58 Uhr

„Immo Tommy“ ist in den vergangenen Jahren in den sozialen Netzwerken eine Marke geworden. Der Stuttgarter Tomislav Primorac nennt sich selbst „Europas größter Immobilien-Influencer“ und gibt seinen über zwei Millionen Followern auf den Plattformen Tiktok oder Instagram in kurzen Videos Tipps zu Finanzen und Investitionen in Immobilien.