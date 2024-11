Drei Brüder stechen im Juli in der Königstraße in der Stuttgarter Innenstadt auf drei Männer ein. Das mutmaßliche Motiv: Blicke sollen zuvor ihre Schwester belästigt haben.

Eine fast tödliche Messerstecherei in der Königstraße – weil sich die Schwester dreier Brüder durch Blicke belästigt gefühlt hat: Das ist nach Erkenntnissen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft das Motiv einer blutigen Auseinandersetzung, die sich am 30. Juli gegen 18.30 Uhr im oberen Bereich der Königstraße in der Innenstadt abgespielt hat. Die Strafverfolger haben nun Anklage gegen drei Brüder im Alter von 17, 22 und 27 Jahren erhoben, die drei Männer einer Gruppe von Stadtbummlern schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben sollen. „Eine Zufallsbegegnung“, sagt Staatsanwaltssprecherin Stefanie Ruben.