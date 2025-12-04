Zum Staatsbankett auf Schloss Windsor für Bundespräsident Steinmeier war auch Thomas Hitzelsperger geladen. Offenbar eine große Ehre für den Ex-VfB-Spieler und Funktionär.
Thomas Hitzelsperger hat in seiner Karriere als Fußballer und Funktionär viel gesehen und erlebt. Auf der großen Bühne bewegt er sich gekonnt, er tritt in Talkshows und bei Kongressen auf, auch als Experte am Rande von Bundesliga-Partien ist er weiterhin zu sehen. Aber auch für den ehemaligen Sportvorstand des VfB Stuttgart gibt es noch Momente, die herausstechen.