Kutschfahrt, Nächtigen in Schloss Windsor, Ehrendoktor: Bundespräsident Steinmeier wird in Großbritannien mit allen Ehren empfangen. Nicht nur, weil er der erste deutsche Staatsgast seit langem ist.
03.12.2025 - 05:00 Uhr
Berlin/London - Erst Österreich, soeben Spanien und nun das Vereinigte Königreich - es ist bereits der dritte Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender innerhalb von knapp zwei Monaten. Prunkvoll war der Rahmen in der Wiener Hofburg und im Königlichen Palast in Madrid auch. Doch die vor dem deutschen Präsidentenpaar liegenden drei Tage in Windsor, London und Coventry dürften dies nochmals deutlich übertreffen.