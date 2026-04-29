König Charles III. hat ein wohlüberlegtes Geschenk für Donald Trump mitgebracht: Eine U-Boot-Glocke, auf der der Name des US-Präsidenten prangt. Auch erlaubt er sich einige Scherze.
Washington - US-Präsident Donald Trump ist dank König Charles III. Besitzer einer glänzenden Glocke, die seinen Namen trägt. Sie stammt von dem 1944 gebauten britischen U-Boot HMS "Trump", wie Charles bei einem Staatsbankett im Weißen Haus sagte. Das Geschenk solle als "Zeugnis der gemeinsamen Geschichte und der glänzenden Zukunft der beiden Nationen" dienen.