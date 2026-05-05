Chanson-Einlage beim Staatsbankett: Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan setzt sich hinters Schlagzeug, und der französische Präsident Emmanuel Macron greift zum Mikrofon.

dpa 05.05.2026 - 09:30 Uhr

Eriwan - Frankreichs Präsident hat sich bei einem Besuch in Armenien als Sänger präsentiert - begleitet vom armenischen Premierminister Nikol Paschinjan am Schlagzeug. Bei einem Staatsbankett gaben sie das französische Chanson "La Bohème" von Charles Aznavour zum Besten, wie ein von einer französischen Journalistin verbreitetes Video zeigt. Auch Armeniens Präsident Wahagn Chatschaturjan stieg später in die Darbietung ein und klimperte neben einem Pianisten einhändig auf dem Flügel.