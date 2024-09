Der Staat steigt bei der Meyer Werft ein, um das Unternehmen zu retten. Eine gute Entscheidung, die aber ein Einzelfall bleiben sollte, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 11.09.2024 - 16:26 Uhr

Der Staat sollte sich aus den Angelegenheiten von Unternehmen heraushalten. Auch wenn ein so allgemeiner Satz richtig ist, so gibt es immer wieder gut begründete Ausnahmen von dieser Regel. Als in der Finanzkrise Banken mit Staatsgeld und Garantien gerettet wurden, hat das Schlimmeres verhindert. Auch viele Hilfen während der Coronapandemie sicherten Unternehmen das Überleben, die eigentlich erfolgreich, aber vom beispiellosen Einbruch der Wirtschaft überfordert waren.