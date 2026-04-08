Staatsfinanzen Frankreich löst seine Goldreserven in den USA auf
Die Banque de France holt ihre Goldbestände in New York auf diskrete Weise nach Paris zurück. Sie bestreitet jeden Bezug zur unwägbaren US-Politik.
Die Banque de France holt ihre Goldbestände in New York auf diskrete Weise nach Paris zurück. Sie bestreitet jeden Bezug zur unwägbaren US-Politik.
129 Tonnen Gold, das ist kein Pappenstiel. Schon gar nicht, wenn man sie über den Atlantik verfrachten muss. Die Banque de France, die französische Notenbank, hat diesen Restbestand an Goldreserven in den USA nach Paris repatriiert, wie sie in Paris mitteilte.