Staatsfinanzen: Frankreich löst seine Goldreserven in den USA auf

129 Tonnen Gold, das ist kein Pappenstiel. Schon gar nicht, wenn man sie über den Atlantik verfrachten muss. Die Banque de France, die französische Notenbank, hat diesen Restbestand an Goldreserven in den USA nach Paris repatriiert, wie sie in Paris mitteilte.

Der Transport per Schiff oder Flugzeug über den Atlantik ist allerdings wegen des Gewichtes und des hohen Wertes keine leichte Sache. Deutschland, mit insgesamt 3352 Tonnen zweitgrößter Gold-Besitzer der Welt hinter den USA, diskutiert seit langem über das beste Vorgehen. Auch sicherheitspolitisch: Schließlich will man es mit den amerikanischen Nato-Partnern nicht verderben.

Gewinnbringender Handel statt kostspieliger Transport

Frankreich, internationale Gold-Nummer vier mit 2437 Tonnen, hat gegenüber den Amerikanern weniger Gewissensbisse. Das ändert nichts an den kolossalen Rückholkosten. Der Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau, wollte aber eine sauber bereinigte Goldrechnung hinterlassen, bevor er im Sommer nach zwölf Amtsjahren in Rente gehen wird. Im Juli 2025 begann er deshalb in aller Stille, die letzten 129 Tonnen französischen Goldes in New York nach und nach zu verkaufen. Im Januar, also sechs Monate später, hatte er die letzte Tonne Gold in den USA abgesetzt. Mit dem Erlös kaufte er in Europa ganz einfach neues Gold. Das ersparte den Transfer über den Atlantik.

Unsere Empfehlung für Sie Goldreserve der Republik Deutschlands Notgroschen lagert in New York Manche befürchten, dass der amerikanische Präsident die deutsche Goldreserve in den USA für Erpressungsversuche nutzen könnte.

Das elegante Vorgehen hatte mehrere Vorteile. Die teils uralten französischen Goldbarren in den USA entsprachen nicht alle dem heute gültigen LBMA-Standard. Der Kauf von neu gegossenen Barren in Europa ermöglichte die Modernisierung des gesamten nationalen Goldbestandes. Bis 2028 sollen weitere 134 Tonnen Gold, die sich bereits seit längerem in Frankreich befinden, auf neustem Stand gebracht sein.

Frankreich hält Goldreserve von 2437 Tonnen

Unter dem Strich behält Frankreich eine Goldreserve von 2437 Tonnen. Aber sie liegt nun zu 100 Prozent in französischen Panzerschränken. Und da Villeroy de Galhau den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf wie auch für den Neukauf des Goldes wählte, resultiert für den gewieften Bankgouverneur angesichts der Kurshausse ein hübscher Gewinn von 12,8 Milliarden Euro. Schade nur, dass das Geld nicht in den hoch verschuldeten Staatshaushalt Frankreichs fließen kann: Es verbessert die Jahresrechnung der Banque de France.

Die französische Notenbank lässt die Welt wissen, die Rückholoperation habe ihre Gründe nicht in der aktuellen Weltlage. Anders gesagt: Frankreich hole sein Gold nicht wegen der unvorhersehbaren Politik des US-Präsidenten Donald Trump in den sicheren Hafen zurück. Denn die Operation laufe schon seit Juli 2025.

In der Tradition Charles des Gaulles

Was aber auch stimmt: Frankreich ist seit jeher auf seine Unabhängigkeit gegenüber Onkel Sam erpicht. Diese Haltung geht bis auf Charles de Gaulle zurück. Der erste Präsident der Fünften Republik holte ab 1960 französisches Gold aus den USA nach Hause. Zuvor hatten viele europäischen und anderen Staaten, darunter auch Frankreich, Goldreserven in den USA hinterlegt, um die damalige Parität von Gold und Dollar abzusichern. De Gaulle ahnte allerdings, dass der schwächelnde Dollar nicht ewig an den sicheren Goldwert gekoppelt bleiben könne. Deshalb ließ er bis 1966 über 3300 Tonnen Gold aus den USA abziehen, was dem Finanzsystem von Bretton-Woods den Gnadenstoß gab. Der Dollar verlor an Wert, die Goldunze kletterte in den folgenden Jahren von 35 auf 800 Dollar und wurde zum heutigen Fluchtwert.

Auch damals deklamierte de Gaulle mit der Hand auf der Brust, er habe es mit dem Goldrückzug nicht auf den Dollar und die US-dominierte Weltfinanz abgesehen. Präsident Emmanuel Macron würde entsprechende amerikanische Verdächtigungen ebenfalls weit von sich weisen, falls er gefragt würde. Tatsache bleibt, dass er seine Goldbestände in Paris besser aufgehoben glaubt als beim großen, zunehmend unzuverlässigen Nato-Partner jenseits des Atlantiks. Sicher ist sicher – gerade heutzutage.