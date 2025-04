S-Bahn Stuttgart Reparatur an Güterzug – Verspätungen und Teilausfälle auf mehreren Linien

Am Freitagnachmittag kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen auf den Linien S4, S5, S6/S60. Grund ist eine Reparatur an einem Güterzug an der Haltestelle Nordbahnhof.