Mit unserer Dialogreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart sind Sie näher dran an den Stars der Kunstszene. Gast am 16. Januar 2026 ist Ben Willikens. Sie können dabei sein.
Ein heller Bogen auf Grau. Kreidespuren, die ein Volumen bilden, ein fast greifbares Stück Stahl. Einer jener Wohlfühlausgüsse, die zu Tausenden Schwimmbad-Außenbecken in Wohlfühloasen verwandeln sollen? Ein Stück Bettgestell, wie sie heute nur mehr zur filmischen Illustration vormaliger Lazarett-Zeiten Einsatz finden? Diagonal durchziehen weitere Kreideakzente das Grau. Ein Raum bildet sich, die jeweils kurzen Bögen verraten sich als Bettgestelle. Gereiht. Wie eine gegenläufige diagonal gesetzte Folge weißer Tupfer. Keine Lampions. Kaltes Licht aus bedeutungslosen Lampen. Und doch ein Licht. „Archäologie des Schweigens“ nennt der Maler Ben Willikens die Serie, zu der auch diese Szenerie gehört. Blatt 034, „Kreide und Kohle auf grauem Karton“. Willikens ist am 16. Januar Gast in der Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung.