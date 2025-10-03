Staatsgalerie Stuttgart NS-Raubkunst: Wie eine Forscherin verschollene Spuren aufdeckt
Zuletzt gab die Staatsgalerie 2024 NS-Raubkunst an die Erben zurück. Drei Fälle zeigen, wie schwierig es ist, die Verbrechen aufzuarbeiten. Eine Spurensuche.
Johanna Poltermann spricht gerne über ihre Arbeit. Präzise erklärt sie, wie sie vorgeht: „Zuerst schaue ich mir die Bilder genau an und suche nach Hinweisen“, erklärt sie. Dann studiert sie alte Aufzeichnungen, Berichte und private Briefe. Sie ist Provenienzforscherin der Staatsgalerie Stuttgart und klärt, wie die Kunstwerke in den Bestand des Museums gelangt sind. Bei den meisten Werken sei die Herkunft unbedenklich, sagt sie. Bei einigen aber bleiben Lücken. Und bei manchen ist sie sich sicher: Sie sind NS-Raubkunst.