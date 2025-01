Mehrere Festnahmeversuche des suspendierten südkoreanischen Präsidenten waren gescheitert. Am Mittwoch war es dann so weit. Nun könnte Yoon deutlich länger in Untersuchungshaft bleiben.

dpa 17.01.2025 - 14:56 Uhr

Seoul - Ermittler des Korruptionsermittlungsbüros für hochrangige Beamte (CIO) haben einen formalen Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol beantragt. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, könnte Yoon dadurch bis zu 20 Tage in Untersuchungshaft festsitzen. Ein Bezirksgericht in Seoul soll dies am Samstag erörtern.