Nach der Festnahme des autoritären Staatschefs steht das Land am Scheideweg: Gelingt ein demokratischer Übergang oder versinkt Venezuela im Chaos? Entscheidend dürfte die Einbindung des Militärs sein.
04.01.2026 - 15:34 Uhr
Caracas - Nach dem spektakulären US-Militäreinsatz zur Gefangennahme von Venezuelas autoritärem Staatschef Nicolás Maduro steht das ölreiche Krisenland vor einer ungewissen Zukunft. Während US-Präsident Donald Trump selbstbewusst erklärte, die Vereinigten Staaten würden das Land vorübergehend führen, gibt es bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass die USA tatsächlich die Regierungsgewalt vor Ort ausüben.