Nein, es gab keine Proteste bei der zweiten Aufführung der „Meistersinger“ im Stuttgarter Opernhaus. Am Sonntag erklang Paul Celans Rezitation seiner „Todesfuge“ ohne Zwischenrufe zu Beginn des dritten Akts aus dem Off. Bei der Premiere eine Woche zuvor hatte die unvermittelte Konfrontation mit dem Gedicht, das den Horror des Holocaust zu fassen versucht, zu lauten Reaktionen geführt. Der Wunsch „Aufhören!“ und „Wir wollen Musik!“ erklang aus dem Publikum; für die Störrufe gab es „Nazi“-Konter, Zischen und demonstrativen Gegen-Applaus, „fast ein Tumult in der Staatsoper“, notierte unser Kritiker.