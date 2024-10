Das Staatsorchester Stuttgart hat seine Konzertsaison mit einer spektakulären Uraufführung und der mitreißenden Dirigentin Tianyi Lu eröffnet.

Verena Großkreutz 28.10.2024 - 15:57 Uhr

Kann man Quantenphysik hörbar machen? Der Komponist Mischa Tangian, Jahrgang 1988, hat das jetzt in seinem neuen Orchesterwerk versucht – inspiriert vom Physiker Carlo Rovelli und von Christopher Nolans Film „Oppenheimer“. „The Order of Time“ (Die Ordnung der Zeit) heißt sein Stück, das im Saisonauftakt-Konzert des Stuttgarter Staatsorchesters im Beethovensaal zur Uraufführung kam, und zwar in der lebendigen, schwungvollen, energischen Leitung der jungen neuseeländischen Dirigentin Tianyi Lu.