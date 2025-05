Nach dem Diebstahl und der Zerstörung einer Regenbogenflagge am Cannstatter Kulturzentrum Prisma wird am 30. Mai eine neue gehisst – im Rahmen einer Kundgebung gegen Hass und Gewalt.

Sebastian Steegmüller 22.05.2025 - 10:59 Uhr

Ein schwarz gekleideter Mann zieht auf dem Vorplatz des Cannstatter Bahnhofs an einer Zigarette. Gleichzeitig zückt er ein Messer und zerschneidet in aller Seelenruhe auf offener Straße eine Regenbogenflagge in mehrere Stücke, zwei Komplizen halten sie währenddessen auf Spannung. Kurz zuvor haben die drei Unbekannten das Zeichen für Toleranz und Akzeptanz vom Balkon des soziokulturellen Zentrums Prisma gestohlen. Dazu sind sie offenbar die Fassade der ehemaligen Schwaben-Bräu-Passage hochgeklettert.