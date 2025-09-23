Im Westen Nordrhein-Westfalens haben Unbekannte Kabel an Bahnstrecken zerstört. Der polizeiliche Staatsschutz nahm Ermittlungen auf.
23.09.2025 - 15:58 Uhr
In Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte Kabel an Bahnstrecken in der Städteregion Aachen und im Kreis Heinsberg zerstört. In der Nacht zum Dienstag wurden Kabel im Heinsberger Stadtteil Dremmen beschädigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aachen mitteilten. Bereits am Montag war eine Leitung in Herzogenrath betroffen. Ob ein Zusammenhang bestand, war zunächst unklar. Der polizeiliche Staatsschutz nahm in beiden Fällen Ermittlungen auf.