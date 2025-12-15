Linke Symbole, die am Freitagabend von Demonstranten hochgehalten wurde, fanden sich nach dem Zug durch die Innenstadt an Blumenkübeln, Fassaden und Fensterscheiben.
Möglichst viel Aufmerksamkeit hatten sich etwa 50 Aktivisten der sogenannten Antifa erhofft, als sie am Freitag ab 18 Uhr eine Demonstration Ecke Kirchstraße/Reithausplatz vor dem Eingang zum Marstallcenter unter den Augen etlicher Polizeibeamter veranstalteten – so äußerte sich zumindest eine Sprecherin. Das versuchten die Demonstrantinnen und Demonstranten mit lautstarkem, aggressivem Rap aus einem Lautsprecher, dem Schwenken roter Fahnen und der Palästinenserflagge, linken Parolen sowie Beleidigungen der Polizei und des Staates im Allgemeinen. Tatsächlich waren viele Passanten unterwegs. Die allerdings suchten nach einem misstrauischen Blick auf die lautstarke Truppe möglichst rasch das Weite, ein kleines Kind hielt sich die Ohren zu.