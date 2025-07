Staatsschutz ermittelt in Ludwigsburg

Ein Unbekannter hat in der Innenstadt von Ludwigsburg mehrere Plakate aufgehängt, auf denen eine verfremdete Abbildung des Bundeskanzlers Friedrich Merz zu sehen war.

Julia Amrhein 08.07.2025 - 13:18 Uhr

Der Staatsschutz ermittelt derzeit in Ludwigsburg, nachdem dort in der Nacht auf Dienstag mehrere Plakate aufgetaucht sind, auf denen Bundeskanzler Friedrich Merz diffamiert wurde. Laut Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Unbekannter die Poster gegen 0.45 Uhr am Bahnhof aufhängte. Die Plakate zeigten laut Pressemitteilung neben einem „verunglimpfend verfremdetem ‚Portrait’ des amtierenden deutschen Bundeskanzlers“ auch einen mutmaßlich beleidigenden Text.