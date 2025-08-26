Staatstheater in Karlsruhe Neues Schauspielhaus: Rohbau steht
In Karlsruhe passiert, wovon man in Stuttgart derzeit bislang träumt. Das Staatstheater wird saniert und umgebaut und alles läuft nach Plan.
In Karlsruhe passiert, wovon man in Stuttgart derzeit bislang träumt. Das Staatstheater wird saniert und umgebaut und alles läuft nach Plan.
Während in Stuttgart weiter darüber gestritten wird, wann die drängende Sanierung des Opernhauses beginnen kann, ist man dem in Karlsruhe um Jahre voraus. An dem 1975 eröffneten Badischen Staatstheater besteht Sanierungsbedarf – und gleichzeitig soll das Haus erweitert werden. Im März 2020 starteten erste Arbeiten. Derzeit wird angesichts des Haushaltsdefizits der Stadt Karlsruhe wieder über die Baukosten diskutiert – doch der Rohbau des neuen Schauspielhauses ist fertig. Im August starteten Arbeiten am „Modul 2“ des Projekts.