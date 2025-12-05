Staatstheater Stuttgart Intendant Hendriks warnt: „Stuttgart wird kulturell uninteressant“
Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater Stuttgart, befürchtet angesichts der Sparpläne der Stadt drastischen Personalabbau.
Die Nachricht, die Stadt Stuttgart werde ihre Zuschüsse an die Staatstheater Stuttgart 2026 um 4,4 Millionen Euro und 2027 um 4,6 Millionen Euro kürzen, erzeugt viel Aufregung. Vertragskonform müsste auch das Land um diese Summen kürzen. Der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks sieht die Struktur des Hauses in Gefahr.