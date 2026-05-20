Staatstheater Stuttgart „Jahrhundertprojekt“ Opernsanierung: Einsparen bleibt Trumpf
Ungeachtet der Debatten um die Finanzierung der Erweiterung der Staatstheater Stuttgart und der Sanierung des Opernhauses laufen die Planungen weiter.
Ungeachtet der Debatten um die Finanzierung der Erweiterung der Staatstheater Stuttgart und der Sanierung des Opernhauses laufen die Planungen weiter.
Als „Jahrhundertaufgabe“ hat der vormalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, die Erweiterung der Staatstheater Stuttgart am jetzigen Standort am Oberen Schlossgarten der Landeshauptstadt und die Sanierung des Opernhauses bezeichnet.