Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Oper Stuttgart, zieht an diesem Samstag die Fußballschuhe an. Wir verraten, warum.

Nikolai B. Forstbauer 12.09.2024 - 12:30 Uhr

An diesem Sonntag laden die Staatstheater Stuttgart von 11 bis 16 Uhr zum Saisonauftakt-Fest zwischen Opernhaus und Schauspielhaus. Schauen, Staunen, Mitmachen und Genießen sind angesagt. Mitmachen kann man auch schon einen Tag zuvor – als Fan der Staatstheater Stuttgart an der Seitenlinie: An diesem Samstag, 14. September, findet im Stadion Festwiese an der Mercedesstraße von 11 Uhr bis 16 Uhr das diesjährige Meisterschaftsturnier der Fußballmannschaften der deutschen Stadt- und Staatstheater statt.