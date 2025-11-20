Michael Theurer, Vorstandsmitglied der Bundesbank, warnt vor einem Ausufern der staatlichen Verschuldung – in Deutschland und weltweit. Er sieht aber auch positive Zeichen.
20.11.2025 - 11:41 Uhr
Die globale Staatsverschuldung steuert laut Internationalem Währungsfonds (IWF) auf Höhen zu, wie wir sie zuletzt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Michael Theurer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, mahnt die Politik zu entschiedenen Reformen, um die Lage nicht eskalieren zu lassen.