Die Bagger sollen rollen und Deutschland modern werden. Das will die Regierung mit dem 500-Milliarden-Schuldenpaket erreichen. Doch nach Berechnungen von Forschern kann davon bisher keine Rede sein.
Berlin/Köln/München - Vor einem Jahr beschloss der Bundestag ein Schuldenpaket in nie dagewesenem Ausmaß: 500 Milliarden Euro sollten in Infrastruktur und Klimaschutz fließen. Zwölf Monate später ziehen Wissenschaftler eine ernüchternde Bilanz: Nur ein kleiner Teil des Sondervermögens Infrastruktur fließe bisher tatsächlich in die vorgesehenen Projekte. Mit dem Großteil der Milliardenschulden stopfe die Regierung dagegen Haushaltslöcher.