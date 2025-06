Sabine Antesz geht dankbar, aber mit Wehmut in den Ruhestand. Sie hat über 24 Jahre das Haus der Familie als Geschäftsführerin geleitet, in einer Doppelspitze mit Corinna Wirth.

Iris Frey 13.06.2025 - 11:45 Uhr

Die Doppelspitze im Haus der der Familie bleibt. Mit dem Ausscheiden von Sabine Antesz im Juli tritt an ihre Stelle der 41 Jahre alte Michael Rozek. Der Betriebswirt bildet dann mit Corinna Wirth die fünfte Leitung in der mehr als 100 Jahre alten Einrichtung in Stuttgart, die 1917 gegründet wurde und einst als Mütterschule startete. „Den Raum mitgestalten zu dürfen“, darauf freut sich Rozek, der lange im Handel, im Bereich E-Commerce tätig war und nun seit zwei Monaten schon miterlebt hat, mit wie viel Energie und Leidenschaft Antesz ihre Aufgaben ausfüllt. Menschen zusammenbringen, die unterschiedlich sind, das gelinge hier, weiß Antesz. Rozek, der mit einem Mann verheiratet ist, hat den Wechsel vom Job als Betriebswirt in diese „sinnstiftende Tätigkeit“ gerne vollzogen und all die Bereiche kennen gelernt, in denen die Einrichtung tätig ist.