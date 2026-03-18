Stadion des VfB Stuttgart: Fußball, Ed Sheeran und mehr – so viele Zuschauer kamen 2025 in die MHP-Arena
Die MHP-Arena in Stuttgart ist ein Zuschauermagnet. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wie viele Zuschauer sind 2025 in die MHP-Arena gekommen? 16 Prozent mehr als noch 2024 – woran liegt das?

Sport: Dirk Preiß (dip)

Heimspiele des VfB Stuttgart sind ein Renner – das ist längst bekannt. Kaum eine Partie, die nicht ausverkauft ist. Damit allein erklärt sich aber nicht die Zahl der Menschen, die im Jahr 2025 in die MHP-Arena gekommen sind.

 

1 818 489 – so oft setzten Menschen im vergangenen Jahr einen Fuß ins Stadion des VfB. Was bedeutet, dass es rund 16 Prozent mehr waren als noch 2024. Und da fanden immerhin fünf Partien der Fußball-Europameisterschaft in der MHP-Arena statt.

Diese Statistik hat in diesen Tagen das Medium „Stadionwelt“ veröffentlicht – und dabei alle deutschen Stadien miteinander verglichen. Die Stuttgarter Arena liegt im bundesweiten Vergleich auf Rang fünf, Spitzenreiter ist die Münchner Allianz-Arena mit insgesamt 2 338 811 Besucherinnen und Besuchern. Dahinter folgen der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt am Main (2 271 527) und der Signal-Iduna-Park in Dortmund (2 199 042).

Gezählt werden dabei nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauer bei Fußballspielen, sondern die Besucherinnen und Besucher bei allen Veranstaltungen in der jeweiligen Arena. Das können Entertainment-Events sein wie Konzerte, aber auch Firmenveranstaltungen in den unterschiedlichen Räumlichkeiten der Stadien.

Ed Sheeran bei einem seiner beiden Konzerte in der Stuttgarter MHP-Arena. Foto: lichtgut/Ferdinando Iannone

Diesen Bereich wollte auch der VfB Stuttgart als Erlösquelle stärken nach dem Umbau der Haupttribüne im Vorfeld der EM 2024. „In unseren neuen Business-Bereichen soll es täglich Events geben“, sagte einst der damalige Marketingvorstand des VfB, Rouven Kasper. So ganz ist das Ziel noch nicht erreicht. 153 Firmenveranstaltungen fanden 2025 in der Arena statt, ebenso viele wie 2024. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran ging allerdings etwas zurück. Nach oben schnellte dagegen die Besucherzahl in Sachen Entertainment.

2024 waren es noch 45 000, im Jahr darauf strömten 286 000 in die MHP-Arena. Der Grund für die Steigerung ist schnell benannt. Der britische Popsänger Ed Sheeran spielte zwei Konzerte in Stuttgart – und begrüßte dabei fast 120 000 Fans. Zudem war Entertainer Tedros „Teddy“ Teclebrhan mit gleich drei Shows im Stadion zu Gast. Ihn wollten insgesamt 100 000 Menschen sehen. Führend im Bereich Entertainment sind die Arenen in Frankfurt (702 484) und in Gelsenkirchen (408 000). Die Veltins-Arena steht bei „sonstigen Veranstaltungen“ ganz vorne (506 607).

26 Sportveranstaltungen pro Jahr

Wichtigster Bereich bleibt aber der Sport. Sowohl in 2024 als auch in 2025 fanden 26 Sportveranstaltungen in der Arena statt. Logisch: Hauptsächlich waren das jeweils Heimspiele des VfB Stuttgart. 2024 waren es 21 in Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal sowie bei der Saisoneröffnung. Dazu kamen fünf Partien der EM. Insgesamt wurden 1 489 400 Zuschauerinnen und Zuschauer hierbei gezählt.

2025 waren es ebenfalls 26 Sportevents, die sich aber etwas anders zusammensetzen. Der VfB spielte in der Bundesliga, in der Champions League, in der Europa League, im Supercup, im DFB-Pokal und bei der Saisoneröffnung 24 Heimspiele. Dazu kamen das Finale der European League of Football sowie der Stuttgart-Lauf. In Summe 1 516 000 Sport-Besucherinnen und -Besucher kamen in die MHP-Arena.

