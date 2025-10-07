Wer einen Vierbeiner hat, muss in Korntal-Münchingen künftig tiefer in die Tasche greifen: Die Stadt will die Hundesteuer erhöhen. Im Vergleich bleibt es trotzdem günstig.
07.10.2025 - 18:01 Uhr
Noch sind es 90 Euro, die Menschen in Korntal-Münchingen für einen Hund bezahlen müssen. Das soll sich im neuen Jahr ändern: Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben mehrheitlich dafür gestimmt, dass ein sogenannter Ersthund von Januar an 102 Euro kostet und ein Kampfhund 550 statt wie bisher 500 Euro im Jahr. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner Sitzung im Oktober.