Die Ludwigsburger Klima-Kampagne lädt auf gelben Plakaten in der Stadt zum Mitraten ein. Bürger können auch etwas gewinnen – beispielsweise zwei Saisonkarten für die MHP-Riesen.
28.09.2025 - 13:35 Uhr
Die Klima-Kampagne der Stadtverwaltung Ludwigsburg lädt zum Mitraten ein und räumt gleichzeitig mit eventuellen Irrtümern auf. Seit dieser Woche sind in der ganzen Stadt gelbe Plakate mit Schlagzeilen wie „Ludwigsburger Fernwärme kommt aus Frankreich.“ zu sehen. „Stimmt‘s oder stimmt‘s nicht?“ fragt darauf die Stadt und alle Ludwigsburger können mitraten.