Die Ludwigsburger Klima-Kampagne lädt auf gelben Plakaten in der Stadt zum Mitraten ein. Bürger können auch etwas gewinnen – beispielsweise zwei Saisonkarten für die MHP-Riesen.

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Die Klima-Kampagne der Stadtverwaltung Ludwigsburg lädt zum Mitraten ein und räumt gleichzeitig mit eventuellen Irrtümern auf. Seit dieser Woche sind in der ganzen Stadt gelbe Plakate mit Schlagzeilen wie „Ludwigsburger Fernwärme kommt aus Frankreich.“ zu sehen. „Stimmt‘s oder stimmt‘s nicht?“ fragt darauf die Stadt und alle Ludwigsburger können mitraten.

 

Die Auflösung ist per QR-Code direkt auf der Kampagnen-Website unter ludwigsburg.de/lust-auf abrufbar. Neben so manchem Aha-Effekt gibt es unter ludwigsburg.de/lust-auf viele weitere Informationen: Darüber, was in Ludwigsburg alles für den Klimaschutz passiert – vom sauberen Strom aus der Kläranlage bis zum kostenlosen Wärmebild vom Eigenheim. Tipps verraten, was jeder und jede Einzelne tun kann. Egal, ob zur Miete oder im eigenen Haus – verschiedenste Angebote der Stadt und von lokalen Partnern unterstützen etwa bei einer Sanierung, dem Solarausbau oder beim Umstieg auf klimafreundliche Wärmeversorgung. Wer bereits aktiv ist – ob durch den Umstieg aufs Fahrrad oder die Nutzung eines Balkonkraftwerks kann am Gewinnspiel teilnehmen. Dafür ein Foto vom Lastenrad oder der PV-Anlage auf der Kampagnenwebsite hochladen und mit etwas Glück lokale Preise gewinnen. Als Hauptgewinn winken zwei Saisonkarten für die MHP-Riesen. Aber auch Tickets für das Scala, das Blühende Barock oder ein Eintritt in die Schwimmbäder sind im Lostopf. Die schönsten Bilder werden zudem auf Instagram und auf der Website veröffentlicht.