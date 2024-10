Tausche Großstadt gegen Provinz: Im brandenburgischen Guben kann man probeweise wohnen, um das Leben in der Kleinstadt lieb zu gewinnen. Klappt der Versuch?

Robin Schmidt 12.10.2024 - 13:00 Uhr

An seine ersten Jahre in Guben kann sich Thomas Lemnitzer kaum noch erinnern. Mehr als 45 Jahre ist es her, dass er als Kind durch die Straßen der deutsch-polnischen Grenzstadt lief. Seine Familie zog anschließend gen Westen, heute lebt er in Offenbach, inmitten der pulsierenden Metropolregion Frankfurt-RheinMain. Im September ist der Fotograf – zumindest vorübergehend – in die brandenburgische Provinz zurückgekehrt, um an einem Experiment teilzunehmen. Es will herausfinden: Kann man einem (westdeutschen) Großstädter die (ostdeutsche) Provinz schmackhaft machen?