Proteste vor dem Auftritt von AfD-Politiker Höcke in Reutlingen. Eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März ist Reutlingen im Ausnahmezustand.

Vor dem Auftritt des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke in Reutlingen sind Teilnehmer zahlreicher Bündnisse und Vereinigungen auf die Straße gegangen. Rund 1.000 Menschen zogen mit Sprechchören zur Veranstaltungshalle. Es blieb zunächst ruhig. Die Teilnehmenden hatten Transparente mit den Botschaften „Wer AfD wählt weiß, dass er Nazis wählt“ und „Björn Höcke ist ein Nazi“.

Die Polizei ist auf Konflikte vorbereitet und mit zahlreichen Kräften vor Ort. „Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und sind mit einer ausreichenden Zahl an Einsatzkräften vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Zur genauen Zahl machte er keine Angaben, sprach jedoch von einem „deutlich dreistelligen Bereich“. Auch mit Pferden und Hunden waren Beamte unterwegs. Flutlicht wurde aufgebaut.

Thüringer AfD-Chef ist umstritten und verurteilt

Der Thüringer AfD-Chef ist umstritten. Zweimal wurde er wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt. In Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Der AfD-Kreisverband Reutlingen um den Direktkandidaten Maximilian Gerner hatte Höcke in die Wittumhalle im Ortsteil Rommelsbach eingeladen. Dort soll er am Abend sprechen. AfD-Landeschef Markus Frohnmaier steht nicht auf der Gästeliste. Fragen dazu wollte Gerner nicht beantworten. Die Veranstaltungshalle fasst rund 700 Menschen. Gerner rechnete mit einem vollen Haus. Strenge Sicherheitskontrollen am Eingang wurden angekündigt. Neben Höcke sollen auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Zaum aus NRW und der AfD-Landtagsabgeordnete Sandro Scheer aus Stuttgart sprechen.

Zu den Protesten hatte ein „Bündnis Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts - in Reutlingen und Tübingen“ aufgerufen.

Eine Frau hält ein Schild hoch. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die Wittumhalle, in der Höcke auftreten soll, wurde vor wenigen Tagen von Unbekannten beschädigt und mit Farbbeuteln beworfen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere Tausend Euro. Gerner veröffentlichte auf Instagram Fotos und schrieb dazu: „Wer uns einschüchtern will, erreicht das Gegenteil.“

Zuletzt hatte es in Nordrhein-Westfalen große Proteste gegen einen Auftritt Höckes in Düsseldorf gegeben. Tausende Menschen demonstrierten dort unter anderem mit einem Motivwagen des aus dem Karneval bekannten Künstlers Jacques Tilly und Chören.