Das Image der Stadt Was ist das Schöne an Stuttgart?
Wird in Stuttgart zuviel genörgelt? Verkennt man die Stadt? Es lohnt sich, sie mal durch eine andere Brille zu sehen. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Der Blick von außen tut immer gut. Auch der Blick von außen auf Stuttgart. Manches stellt sich dann anders dar. Oder sticht einem überhaupt erst ins Auge. Oder relativiert sich. Ein Austausch mit Gästen über deren Wahrnehmung von Stadt und Leuten ist in jedem Fall ein Gewinn.