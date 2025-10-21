Der Gemeinderat der Stadt im Kreis Ludwigsburg kürzt querbeet Mittel für Bücherei, Schulen und in der Kultur. Doch es wird noch schlimmer kommen.
Das Landratsamt sitzt der Stadt Marbach im Nacken. Zeigt die tief in den roten Zahlen steckende Kommune jetzt keinen Sparwillen, wird das Kreishaus ihr harte Bandagen anlegen. Das machte Verena Weinreuter aus der Marbacher Kämmerei nun im Gemeinderat deutlich. „Wenn der Haushalt 2026 so aussieht wie der für 2025, werden keine Kreditermächtigungen mehr genehmigt. Das heißt, wir könnten keinerlei Investitionen finanzieren“, betonte sie. Denn der Kassenbestand gehe rapide zur Neige, sodass man für Projekte auf Fremdkapital angewiesen sei. Doch so weit dürfte es nicht kommen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung ein erstes dickes Sparpaket geschnürt.