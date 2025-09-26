Ein komplettes Bühnenbild probeweise aufzubauen – das soll in den neuen Werkstätten der Staatstheater in Bad Cannstatt möglich sein. Deren Bau ebnete der Gemeinderat.
26.09.2025 - 13:33 Uhr
Es ist ein Teilprojekt des Megaprojekts Opernsanierung: der Neubau der Dekorationswerkstätten der Würtembergischen Staatstheater bei der ehemaligen Zuckerfabrik in Bad Cannstatt, wo sich bereits das Kulissenlager befindet. In seiner jüngsten Sitzung machte der Stuttgarter Gemeinderat nun den Weg für die Weiterplanung frei: Bei neun Enthaltungen beschlossen die Rätinnen und Räte, sich mit 63,5 Millionen Euro, und damit der Hälfte der Kosten, zu beteiligen. Die andere Hälfte der 127 Millionen Euro kommt vom Land, das die Maßnahme noch freigeben muss.