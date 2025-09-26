Ein komplettes Bühnenbild probeweise aufzubauen – das soll in den neuen Werkstätten der Staatstheater in Bad Cannstatt möglich sein. Deren Bau ebnete der Gemeinderat.

Es ist ein Teilprojekt des Megaprojekts Opernsanierung: der Neubau der Dekorationswerkstätten der Würtembergischen Staatstheater bei der ehemaligen Zuckerfabrik in Bad Cannstatt, wo sich bereits das Kulissenlager befindet. In seiner jüngsten Sitzung machte der Stuttgarter Gemeinderat nun den Weg für die Weiterplanung frei: Bei neun Enthaltungen beschlossen die Rätinnen und Räte, sich mit 63,5 Millionen Euro, und damit der Hälfte der Kosten, zu beteiligen. Die andere Hälfte der 127 Millionen Euro kommt vom Land, das die Maßnahme noch freigeben muss.

In der öffentlichen Sitzung äußerte allein das Linksbündnis Bedenken: In Zeiten knapper Haushaltskassen – die Stadt will 630 Millionen Euro sparen – hätte die Entscheidung über die weitere Planung des Neubaus erst im Rahmen der Haushaltsberatungen ab 9. Oktober fallen dürfen – und nicht kurz vorher. Die neun Mitglieder des Linksbündnisses, das aus der Linken, SÖS und Tierschutzpartei besteht, enthielten sich deshalb der Abstimmung.

Werkstatt-Neubau für Probeaufbau

Beschlossen wurde auch, nun das Baufeld auf dem Zuckerfabrik-Gelände vorzubereiten, unter anderem das Bestandsgebäude abzubrechen und Fernwärme und Leitungen zu verlegen. Den Auftrag zu Sanierung und Modernisierung der Staatstheater hat die Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater Stuttgart.

Auch der Finanzausschuss des Landtags hatte sich am gleichen Tag mit dem Thema Werkstätten-Neubau beschäftigt, wobei dessen Vorsitzender, Martin Rivoir (SPD), erläuterte, was geplant ist. So solle in dem Werkstattgebäude künftig die Produktion eines kompletten Bühnenbildes samt Probeaufbau möglich sein. „Die Werkstätten könnten an diesem neuen Standort entsprechend dem Stand der Technik ausgestattet werden, so dass ein nachhaltiger Betrieb unter zeitgemäßen Arbeitsbedingungen entsteht“, wird Rivoir in einer Pressemitteilung des Landtags zitiert.

Die neuen Werkstätten sind Teil der Sanierung der Stuttgarter Oper. Das Großprojekt umfasst einen Interims-Bau bei den Wagenhallen in Stuttgart-Nord sowie die Sanierung des Littmann-Baus am Eckensee. Saniert werden soll von 2033 bis 2042. Die Kosten könnten bei bis zu 1,6 Milliarden Euro liegen, dazu kommen Interim und Werkstätten. Damit bewegt sich die Opernsanierung auf zwei Milliarden Euro zu.