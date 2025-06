Schlechte Werbung, technische Pannen – dennoch ist die Leonberger Stadtverwaltung mit den Theatertagen zufrieden. Sie sollen auch im kommenden Jahr stattfinden.

Marius Venturini 15.06.2025 - 15:51 Uhr

Die Stadt Leonberg zieht ein positives Fazit der Theatertage in diesem Jahr. „Die Stadt Leonberg und das Amt für Kultur und Sport blicken auf eine erfolgreiche vierte Ausgabe zurück“, gibt Verwaltungs-Pressesprecherin Leila Fendrich auf Nachfrage zu Protokoll. Die Besucherzahl und das allgemeine Interesse an den Theatertagen entwickeln sich laut ihr im Vergleich zu den Vorjahren positiv. Insgesamt hätten fast 1000 Gäste die Stücke besucht, die vom 5. bis 22. Mai im Spitalhof und in der Beat Baracke dargeboten wurden.