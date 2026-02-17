Stadt kündigt ASB Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?
Der Arbeiter-Samariter-Bund hat auch in der ambulanten und stationären Altenpflege mit der Stadt Stuttgart zu tun. Gibt es hier Unstimmigkeiten?
Die Wellen schlagen hoch, seit die Stadt Stuttgart den Vertrag über die Schulbegleitungen für Kinder mit Behinderung mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) fristlos gekündigt hat. 146 Jungen und Mädchen waren betroffen und großteils von einem Tag auf den anderen vom Schulbesuch ausgeschlossen. Die Schulbegleitung ist nicht der einzige Bereich, in dem ASB und Stadt miteinander zu tun haben. Wie geht es mit anderen Leistungen des ASB weiter?