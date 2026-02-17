 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Stadt kündigt ASB Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Stadt kündigt ASB: Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?
1
Kann ein pflegebedürftiger Mensch den Heimplatz nicht selbst bezahlen, stellt er einen Antrag auf Hilfe zur Pflege beim städtischen Sozialamt. Foto: Marijan Murat/dpa/

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat auch in der ambulanten und stationären Altenpflege mit der Stadt Stuttgart zu tun. Gibt es hier Unstimmigkeiten?

Familie/Bildung/Soziales: Lisa Welzhofer (wel)

Die Wellen schlagen hoch, seit die Stadt Stuttgart den Vertrag über die Schulbegleitungen für Kinder mit Behinderung mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) fristlos gekündigt hat. 146 Jungen und Mädchen waren betroffen und großteils von einem Tag auf den anderen vom Schulbesuch ausgeschlossen. Die Schulbegleitung ist nicht der einzige Bereich, in dem ASB und Stadt miteinander zu tun haben. Wie geht es mit anderen Leistungen des ASB weiter?

 

Was ist passiert?

Das Stadt hatte den Vertrag zur Schulbegleitung von Kindern mit Behinderung am 4. Februar außerordentlich gekündigt. Auslöser waren laut Stadt Abrechnungen des ASB für Leistungen für Schüler mit Behinderung, die tatsächlich nicht erbracht worden seien. Die Stadt spricht von gravierenden Unregelmäßigkeiten über Jahre. Sie stellte Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Der ASB weist die Vorwürfe der Stadt zurück und geht juristisch dagegen vor, unter anderem mit einer Unterlassungserklärung zu einigen Aussagen. Außerdem berichtete ASB-Geschäftsführer Markus Mitzenheim im Interview mit unserer Zeitung von 1,3 Millionen Euro Außenständen. Die Stadt bestätigte, dass sie ihre Zahlungen an den ASB seit September 2025 eingestellt habe.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Was ist mit den Fahrdiensten?

Der ASB übernimmt auch die Fahrdienste von Kindern mit Behinderung zur Schule. Bei einer europaweiten Ausschreibung im vergangenen Jahr bekam er den Zuschlag für einen Vertrag über sechs Jahre. Vorzeitig beendbar wäre er nur durch eine außerordentliche Kündigung. Dass es dazu kommt, dafür habe man bislang keine Hinweise, sagt Markus Mitzenheim. Die Stadt antwortet auf Anfrage: Die Fahrdienste würden „nach einer anderen Systematik“ als die Schulbegleitungen abgerechnet. „Hier kam es bislang zu keinen vergleichbaren Beanstandungen. Daher können diese Leistungen weiter in unserem Auftrag getätigt werden.“

In welchen Bereichen haben Stadt und ASB noch miteinander zu tun?

Der ASB ist auch in den Bereichen Hausnotruf, ambulante Pflege, Betreutes Wohnen und stationäre Pflege tätig. So betreibt der ASB zwölf Heime in Mitzenheims Verantwortungsbereich. „Die Stationäre Pflege macht rund 75 Prozent des Gesamtumsatzes“ in den Regionen Stuttgart und Schwäbisch Hall aus, so Mitzenheim.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach ASB-Kündigung in Stuttgart: Betroffene Schulbegleiterin: „Dachte, das ist ein schlechter Scherz“

Nach ASB-Kündigung in Stuttgart Betroffene Schulbegleiterin: „Dachte, das ist ein schlechter Scherz“

150 Schulbegleitungen des ASB Stuttgart sind seit Donnerstag freigestellt, darunter Daniela F.. Sie sorgt sich nun um ihren Schützling. Am Dienstag protestiert sie im Rathaus.

In diesen Bereichen ist der ASB auf Gelder der Stadt angewiesen, wenn Menschen Hilfe zur Pflege beim Sozialamt beantragen. Kann jemand die Kosten für die ambulante Pflege oder seinen Heimplatz nicht selbst bezahlen, muss er finanzielle Hilfe beantragen, die bei einer Genehmigung dann entweder direkt an das Pflegeheim (bei stationärer Pflege) oder an den Pflegebedürftigen (bei häuslicher Pflege) geht. Während der Antrag läuft, nimmt der Antragsteller die Leistungen des ASB meist schon in Anspruch. Das bedeute, dass der ASB in Vorleistung gehe und vorerst nur das bekomme, was der Bewohner selbst beisteuern kann. „Das deckt häufig nur ein Drittel der Kosten ab“, so Mitzenheim.

250.000 Euro Außenstände

Tatsächlich dauere die Prüfung der Anträge auf Hilfen zur Pflege, durchschnittlich sechs bis neun Monate, sagt Markus Mitzenheim. Das sei kein originäres Stuttgarter Problem, sondern in fast allen Kommunen so. Für Mitzenheim macht es das allerdings nicht besser. So lange auf das Geld warten zu müssen, sei „ein Drama“, gerade kleinere Träger könnten so leicht in finanzielle Nöte geraten. „Im Grunde gewähren wir einen zinslosen Kredit“, sagt Mitzenheim. Momentan seien im Bereich der stationären Pflege rund eine Viertelmillion Euro offen, im ambulanten Bereich noch einmal 80.000 Euro, in den Regionen Stuttgart und Schwäbisch Hall zusammen. Außerdem könne es sein, dass das Amt nicht die volle Höhe an Hilfe genehmige oder der Antragsteller noch während der Zeit der Prüfung sterbe. In beiden Fällen bliebe der ASB oft auf Kosten sitzen.

Bürgermeisterin Isabel Fezer entschuldigte sich bei Kindern und Eltern dafür, dass sie von einem Tag auf den anderen nicht in die Schule gehen konnten. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Gibt es hier Beanstandungen an den Abrechnungen des ASB von Seiten der Stadt?

Hierzu schreibt die Stadt auf Anfrage: „Im Bereich der stationären Pflege sind wir Beteiligte am Vertragverfahren mit dem ASB, vertreten durch den Kommunalverband Jugend und Soziales. Weder im Bereich der ambulanten, noch in der stationären Pflege gibt es Problemanzeigen bezüglich des ASB.“ Für wie viele Personen Gelder und in welcher Höhe ausgezahlt werden, die dann wiederum für Leistungen im Bereich Pflege beim ASB landen, kann die Stadt nicht beantworten, weil sie in vielen Fällen nicht direkt im Vertragsverhältnis mit dem ASB stehe. Dessen Vertragspartner seien die Bürgerinnen und Bürger, die Pflege in Anspruch nehmen.

Weitere Themen

Fasnet in Stuttgart: So war die Straßenfasnet in Hofen: Hexen, Spaß und Graupelschauer

Fasnet in Stuttgart So war die Straßenfasnet in Hofen: Hexen, Spaß und Graupelschauer

Wo kocht der Hexenkessel bunt, laut und fröhlich? Natürlich in Hofen, wie der Besuch zeigt.
Von Iris Frey
Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart: Deshalb brauchen die Juchtenkäfer im Stuttgarter Wald freie Bahn

Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart Deshalb brauchen die Juchtenkäfer im Stuttgarter Wald freie Bahn

Hätten Sie’s gewusst? Der Rot- und Schwarzwildpark mit seinen vielen Methusalem-Bäumen gilt landesweit als Paradies für Juchtenkäfer und andere „Urwaldreliktarten“.
Von Jan Sellner
Stuttgarter Karnevalsgesellschaft: Nach Eklat – Möbelwagen kann sich vor „Ersatz”-Prinzenpaaren nicht retten

Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Nach Eklat – Möbelwagen kann sich vor „Ersatz”-Prinzenpaaren nicht retten

Das eigentliche Stadtprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen hat kurz vor Saisonende hingeschmissen. Beim Faschingsumzug am Dienstag ist der Wagen dennoch voll.
Von Nina Scheffel und Theresa Schäfer
Stadt kündigt ASB: Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Stadt kündigt ASB Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat auch in der ambulanten und stationären Altenpflege mit der Stadt Stuttgart zu tun. Gibt es hier Unstimmigkeiten?
Von Lisa Welzhofer
Stuttgarter Familie unter Druck: „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

Stuttgarter Familie unter Druck „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

Öffentlich über ihre finanziellen Sorgen sprechen, wollen die meisten Familien lieber nicht. Dabei sind viele unter Druck. Wie die Familie Kravchenko aus Stuttgart.
Von Viola Volland
Fasnet in Stuttgart: Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht

Fasnet in Stuttgart Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht

Am Dienstag ziehen die Narren durch die Stuttgarter Innenstadt. Wir begleiten den großen Faschingsumzug mit einem Newsblog.
Von Theresa Schäfer, Nina Scheffel, Christine Bilger, Frank Rothfuß
Innenstadt Stuttgart: Großdemo am Einkaufs-Samstag in der Stuttgarter City

Innenstadt Stuttgart Großdemo am Einkaufs-Samstag in der Stuttgarter City

Verdi und IG Metall rufen am 28. Februar zu einer Demo in der Stuttgarter Innenstadt auf, Tausende Teilnehmende werden erwartet. Worum geht es? Und wo wird es eng?
Von Daniel Gräfe
Vorwürfe gegen AfD-Nachfolger: Sieben Jahre nach der Wahl: Stadt bittet Ex-Stadträte zur Kasse

Vorwürfe gegen AfD-Nachfolger Sieben Jahre nach der Wahl: Stadt bittet Ex-Stadträte zur Kasse

Vor dem Verwaltungsgericht wird geklärt, ob die ehemalige Ratsgruppe BZS23 Budgetmittel zweckentfremdet hat. Heinrich Fiechtner und Bernd Klingler wähnen sich zu Unrecht verfolgt.
Von Jörg Nauke
Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart: „Wald in brutalem Zustand“? – Forstleute erklären, was sie tun

Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart „Wald in brutalem Zustand“? – Forstleute erklären, was sie tun

Im Rot- und Schwarzwildpark wurde in den vergangenen Wochen kräftig gearbeitet. Nach Lesermeinung zu kräftig. Die Forstleute widersprechen. Sie schaffen Platz für den Juchtenkäfer.
Von Jan Sellner
Ehrenamt in Stuttgart: Stadtführerin, Plauder-Telefon, Katzenhilfe – hier könnt ihr Gutes tun

Ehrenamt in Stuttgart Stadtführerin, Plauder-Telefon, Katzenhilfe – hier könnt ihr Gutes tun

Ihr seid schon lange auf der Suche nach einem coolen Ehrenamt in Stuttgart? Wir haben da ein paar Ideen – auch für Schüchterne und Menschen, die kein Commitment eingehen wollen.
Von Julia Mähl
Weitere Artikel zu Stuttgart Fahrdienst
 
 