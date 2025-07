Brezeln können sie, die Erdmannhäuser. Aber wie steht es um anderes Gebäck? Das hat kürzlich der SWR getestet. Der Moderator Jens Hübschen war mit dem Kamera-Team im Ort unterwegs und hat den Erdmannhäuser Bürgern viele Fragen rund um das Thema „Backstube“ gestellt – und dabei ganz nebenbei die 5500-Einwohner-Dorf im Landkreis Ludwigsburg zur Stadt erhoben. Wie haben sich die Erdmannhäuser in dem Duell geschlagen?

Quiz-Gegner war das Örtchen Reinsfeld im Landkreis Trier in Rheinland-Pfalz, staatlich anerkannter Luftkurort, und in Sachen Backen auch nicht ganz ohne. Dort gibt es gleich mehrere Bäcker, die vom deutschen Brotinstitut für dauerhaft sehr gute Qualität ausgezeichnet wurden. Wer wird also mehr Punkte einfahren, fragte Jens Hübschen. „Die Brezelstadt oder das Bäcker-Paradies: Wer bekommt mehr gebacken?“

Lesen Sie auch

Allerlei Wissenswertes zum Thema Brezel

Die ersten Szenen des rund 45-minütigen Fernsehbeitrags spielen – wie soll es anders sein – natürlich im Brezelmuseum in Erdmannhausen. Dort trifft Hübschen auf die Leiterin des Museums, Sonja Hart, und den Inhaber der Erdmannhäuser Bäckerei „Der obere Bäck“, Willy Holzwarth. Die beiden dürfen zum einen allerlei Wissenswertes zum Thema Brezel erzählen. Zum anderen werden sie mit einem Suchbild durch den Ort geschickt. Werden sie das Motiv finden?

Der Moderator macht sich ebenfalls auf den Weg durch Erdmannhausen und findet dabei wie in Reinsfeld einige Quizteilnehmer. In der Brezelgemeinde etwa klingelt er an einem Haus, weil dort so nette Erdmännchen im Garten stehen, schaut im Blumenladen vorbei, trifft zwei Bürger vor dem Pflästerle und eine Handvoll ältere Damen beim Sekttrinken im Café Glock. Letzteres scheint ihn einigermaßen zu beeindrucken. „Hier möchte ich auch Rentnerin sein“, sagt Jens Hübschen lachend.

Beim Quiz schlagen sich alle Teilnehmer jedenfalls wacker. Die Erdmannhäuser sammeln fleißig Punkte. Die Reinsfelder allerdings auch. Die Bürger beider Orte bekommen jeweils die gleichen Fragen gestellt. Heißt der Sauerteig so, weil Milchsäurebakterien für eine dauerhafte Gärung sorgen? Ist Mehl unendlich lange haltbar? Wer hat das Croissant erfunden? In welchem Märchen ruft das Brot im Backofen, dass es fertig gebacken ist?

Fragen über Fragen. Am Ende haben beide Orte die Nase vorn. 880 Punkte sammelten sowohl die Erdmannhäuser als auch die Reinsfelder. Gleichstand – und damit zwei Sieger bei Stadt, Land, Quiz.