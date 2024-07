Die Leonberger Stadtverwaltung hat das zentrale Kita-Vormerksystem generalüberholt. Dort können Familien nun viel mehr Details abrufen als bisher.

Marius Venturini 25.07.2024 - 12:20 Uhr

Welche Kindertagesstätten befinden sich in der Umgebung? Welches Betreuungsangebot wird dort ab welchem Alter angeboten? Passt das zu meinem Betreuungsbedarf? All das und noch viel mehr können Eltern jetzt auf der optimierten Unterseite der städtischen Webseite www.leonberg.de/Anmeldung herausfinden. Das schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.