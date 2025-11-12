Am Samstag, dem 15. November, sollen sich möglichst viele Bürger bei einer öffentlichen Pflanzaktion in Filderstadt beteiligen. Die Stadt stellt Setzlinge und Samen.
12.11.2025 - 15:09 Uhr
Um Pflanzen zu setzen oder Blumensamen auszustreuen, damit es im kommenden Frühjahr schön blüht, ist das ganze Jahr über die richtige Zeit. Das gilt sogar jetzt für Mitte November, wo es eigentlich frostig kalt, trüb und neblig sein sollte. Deshalb gibt es auch den Aufruf zu einer möglichst großen öffentlichen Pflanzaktion an diesem Samstag, dem 15. November, bei der sich viele Bürger beteiligen können und sollen.