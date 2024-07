Der Palast der Republik überträgt keine EM-Spiele und erlebt trotzdem einen Ansturm der Fans. Das Bier ist hier billiger als in der Fanzone. Jetzt droht die Stadt dem Wirt ein Zwangsgeld an, sollten seine Gäste etwa auf dem Gehweg trinken.

Uwe Bogen 12.07.2024 - 13:05 Uhr

Die Stadt Stuttgart ist noch bis Sonntag Host City der Fußball-EM – das bedeutet: Ausnahmezustand! In ihrer Zwischenbilanz haben die Veranstalter die großartige Stimmung gerühmt. „Die ganze Stadion ein Stadion“, so lautet die Devise. Fans, die alle lieben, also die Schotten, zogen mit ihren Dudelsäcken vergnügt durch die Stadt. Doch sind sie dabei vom erlaubten Bereich abgekommen? Wissen sie, dass man in Stuttgart nur auf den dafür zugewiesenen Flächen feiern und was trinken darf?