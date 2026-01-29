Stadt Stuttgart in Verzug Außenstände in Millionenhöhe – Weitere Träger teilen Kritik der Lebenshilfe
29.01.2026 - 15:00 Uhr
Die Lebenshilfe Stuttgart ist mit ihrer in unserer Zeitung geäußerten Kritik an der Stadt Stuttgart wegen ausstehender Zahlungen nicht alleine. Das zeigt eine Nachfrage unserer Redaktion bei anderen Trägern der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Stuttgart. Sie beklagen einen teils monatelangen Verzug und finanzielle Engpässe aufgrund ausbleibender Bescheide und Zahlungen der Stadt in Zusammenhang mit der Umstellung auf das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Die Außenstände gehen teils in die Millionenhöhe. Zugleich äußern die Verantwortlichen den dringenden Wunsch, die Situation mit der Stadt zügig zu bereinigen.