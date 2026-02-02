 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Ein Hilferuf, der immer lauter wird

Stadt Stuttgart in Verzug Ein Hilferuf, der immer lauter wird

Stadt Stuttgart in Verzug: Ein Hilferuf, der immer lauter wird
1
Debatte um ausstehende Rechnungen: die Lebenshilfe Stuttgart brachte den Stein ins Rolle. Foto: Jan Sellner

Die Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung warten auf Geld von der Stadt. Die Klärung der offenen Rechnungen und Fragen tut not. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Stadtleben/Stadtkultur: Jan Sellner (jse)

Es war ein Hilferuf. Zuerst ein einzelner. Abgesetzt von der Lebenshilfe Stuttgart. Es folgten weitere – von der Evangelischen Gesellschaft, dem Caritasverband, dem BHZ, dem Körperbehindertenverein und der Wohnanlage Fasanenhof. Als hätten diese Organisationen – allesamt Stuttgarter Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung – nur darauf gehofft, dass einer den ersten Schritt tut.

 

Der Inhalt ihres Hilferufs ist im Kern folgender: Wir erbringen Leistungen, auf die Menschen mit Behinderung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) Anspruch haben, bekommen diese Leistungen von der Stadt Stuttgart jedoch oft erst viel später erstattet. Das hat zur Folge, dass die Träger vielfach in Vorleistung gehen und Rücklagen auflösen müssen, was speziell die Kleineren vor existenzgefährdende Probleme stellt. Doch auch die Großen halten diesen Zustand für nicht länger hinnehmbar. Denn die Tragweite ist erheblich. Für Markus Schropp, Vorstand der Lebenshilfe, handelt es sich „um ein strukturelles Problem, das die gesamte soziale Infrastruktur in Stuttgart gefährdet“.

Unsere Empfehlung für Sie

Stadt Stuttgart in Verzug: Außenstände in Millionenhöhe – Weitere Träger teilen Kritik der Lebenshilfe

Stadt Stuttgart in Verzug Außenstände in Millionenhöhe – Weitere Träger teilen Kritik der Lebenshilfe

Rückendeckung für die Lebenshilfe: Alle angefragten Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung warten auf Geld von der Stadt. Schafft ein „Klärungsgipfel“ Abhilfe?

Auch wenn die Höhe der Außenstände von der Stadt und den Trägern unterschiedlich bewertet wird, scheint doch so viel klar zu sein: Das Sozialamt kann das notwendige Tempo in seiner jetzigen Aufstellung nicht mitgehen. Es fehlt augenscheinlich an Personal. Die Träger dürfen hingegen eine rasche Bearbeitung und Feststellung der Bedarfe durch die Stadt erwarten, denn bei diesen Bedarfen geht es nicht um Arbeiten, die man früher oder später ausführen kann, sondern um die Betreuung von Menschen, oft auch um Notlagen.

Rund um das BTHG und seine praktische Umsetzung stellen sich viele Fragen – nicht nur in Stuttgart. Die entscheidende lautet: Wie kann sichergestellt werden, dass das Gesetz bewirkt, was es verspricht: mehr Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung. Die Stuttgarter Sozialbürgermeisterin zeigt sich für eine rasche Klärung offen; für diese Woche sind Gespräche angesetzt. Der Hilferuf ist angekommen.

Weitere Themen

Fasnet in Stuttgart: Die Umzugskosten steigen, doch die Nachfrage bleibt groß

Fasnet in Stuttgart Die Umzugskosten steigen, doch die Nachfrage bleibt groß

Bevor am Fasnetsdienstag wieder der Umzug in Hofen startet, ist viel Vorbereitung nötig und die Kosten steigen. Warum, das weiß Thomas Baur vom Fasnetsverein der Scillamännle.
Von Iris Frey
Zweifel an Mindestlohn-Kontrollen: 13,90 Euro versprochen – doch zahlen Stuttgarts Chefs auch?

Zweifel an Mindestlohn-Kontrollen 13,90 Euro versprochen – doch zahlen Stuttgarts Chefs auch?

13,90 Euro pro Stunde – das verspricht der neue Mindestlohn. Doch in Stuttgart kommt er offenbar nicht überall an. Eine Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen – der Zoll kontert.
Von Jonas Schöll
Stadt Stuttgart in Verzug: Ein Hilferuf, der immer lauter wird

Stadt Stuttgart in Verzug Ein Hilferuf, der immer lauter wird

Die Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung warten auf Geld von der Stadt. Die Klärung der offenen Rechnungen und Fragen tut not. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
„We Will Rock You“ nur bis August: Julia ohne Romeo: Ein Musical voller Pop-Power kommt nach Stuttgart

„We Will Rock You“ nur bis August Julia ohne Romeo: Ein Musical voller Pop-Power kommt nach Stuttgart

Romeo ist tot, Julia lebt weiter: Das Broadway-Musical „& Julia“ folgt im Oktober auf Queen in Stuttgart – mit 30 Pop-Hymnen der Nullerjahre.
Von Uwe Bogen
Verdi-Streik heute – diese Busse und Bahnen sind (nicht) betroffen

ÖPNV Hier fahren heute keine Busse und Bahnen

Ein ÖPNV-Warnstreik am 2. Februar 2026 trifft Baden-Württemberg mit voller Wucht. Alle SSB-Stadtbahnen und viele Busse fallen aus – auf den Straßen wird Stau erwartet.
Von Michael Maier
Verkehrsunfall in Stuttgart-Nord: Lamborghini kracht am Pragsattel gegen Betonwand – ein weiterer Unfall folgt

Verkehrsunfall in Stuttgart-Nord Lamborghini kracht am Pragsattel gegen Betonwand – ein weiterer Unfall folgt

Am späten Sonntagabend ereignet sich in Stuttgart-Nord ein Verkehrsunfall mit einem Lamborghini. In der Folge kommt es zu einem weiteren Unfall. Was bisher bekannt ist.
Von alp
Ausstellung im Hospitalhof: Wie jüdische Ärzte in Stuttgart verfolgt wurden

Ausstellung im Hospitalhof Wie jüdische Ärzte in Stuttgart verfolgt wurden

Die Ausstellung „Fegt alle hinweg“ im Stuttgarter Hospitalhof widmet sich dem Berufsverbot für jüdische Mediziner, das vor 88 Jahren von den Nazis verhängt wurde.
Von Regine Warth
Stuttgarter Kult-Club: „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

Stuttgarter Kult-Club „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: Was hat sich seither verändert? Wo geht es hin? Zum 25-Jahr-Jubiläum erzählt Yusuf Oksaz aus dem Romy-S-Nähkästchen.
Von Carina Kriebernig
Insolvenz in Stuttgart: Nach Lieferantenpleite: Nächstes Traditionsgeschäft in Stuttgart in der Krise

Insolvenz in Stuttgart Nach Lieferantenpleite: Nächstes Traditionsgeschäft in Stuttgart in der Krise

Die Pleite eines Lieferanten in Portugal trifft Stuttgart hart: Das Spezialschuhhaus Horsch beantragt wegen drohender Zahlungsunfähigkeit frühe Insolvenz – einen Tag nach Felix W.
Von Uwe Bogen
Hyla-Gala im Neckarpark: Überraschungsgast im Privatjet: DJ Ötzi sorgt für Euphorie in Stuttgart

Hyla-Gala im Neckarpark Überraschungsgast im Privatjet: DJ Ötzi sorgt für Euphorie in Stuttgart

Während Insolvenzen die Schlagzeilen bestimmen, lässt ein Big Player DJ Ötzi zum Überraschungsauftritt einfliegen. Die Botschaft von Hyla: Deutschland ist nicht nur Krise.
Von Uwe Bogen
Weitere Artikel zu Stuttgart Kommentar Lebenshilfe
 
 