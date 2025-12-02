Wann die erhoffte komplette Aufwertung der Fellbacher Innenstadt kommt, ist angesichts der Ebbe in der Stadtkasse momentan noch völlig offen.
02.12.2025 - 16:00 Uhr
Es wurde zwar schon öfter als „Jahrhundertprojekt“ tituliert, doch stundenlangen Gesprächsbedarf löst das Mammutvorhaben nicht jedes Mal aus, wenn es auf die Tagesordnung kommt. Die Fellbacher Baubürgermeisterin begnügte sich denn auch, wie sie gleich zu Anfang der jüngsten Gemeinderatssitzung ankündigte, mit einem „kurzen Statement“.