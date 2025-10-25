Nikolaus Back, der Filderstädter Archivar, kennt so viele Fakten über die Stadt wie niemand sonst. Bald wird er 65, viele fragen sich: Was machen wir mal ohne ihn?
Bilder lehnen an der Wand, auf Tischen stapeln sich Bücher, Akten und Boxen, Umzugskisten stehen im Raum. Es wirkt, als sei gerade jemand eingezogen. Dabei hat hier im ersten Stock des Filderstädter Stadtarchivs seit bald 40 Jahren die immer gleiche Person ihren Arbeitsplatz: Nikolaus Back. Seit 1987 ist er der Stadtarchivar. Zig Bücher hat er in der Zeit geschrieben, insbesondere zu erwähnen sind die 27 Bände der Filderstädter Schriftenreihe. Es sind dicke Wälzer, die etliche Themen der Stadtgeschichte beleuchten, von den Brunnen über die Filderbahn bis zum Flughafen.