Mut, Mission, Missverständnisse: Im Kreis Ludwigsburg droht die Stadtbahn zur Saga zu werden – nur ohne Happy End. Wie es so weit kam, erzählt dieser Kommentar.
25.10.2025 - 05:01 Uhr
„Wie konnte es so weit kommen?“, fragt König Théoden in der Herr der Ringe-Trilogie – ein Satz, der derzeit auch im Kreis Ludwigsburg vielen durch den Kopf geht. In Mittelerde braucht es keinen modernen ÖPNV, wohl aber Mut, Entschlossenheit und ein gemeinsames Ziel. Davon ist rund um die Stadtbahn kaum etwas zu spüren. Statt Aufbruch herrschen Stillstand und Ungewissheit – unter den Gefährten gibt es Misstrauen.