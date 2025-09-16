Die geplante Stadtbahn in Ludwigsburg steht möglicherweise vor entscheidenden Monaten. Wird das Projekt doch noch gekippt? Das sagen die Grünen im Kreistag zu„Lucie“.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Ludwigsburger Kreistag hat sich positiv zur Zukunft des Stadtbahn-Projekts „Lucie“ geäußert. „Die Ludwigsburger Stadtbahn ist ein Jahrhundertprojekt und der wichtigste Baustein für die Verkehrswende in der Region. Die einmalige Chance, den öffentlichen Nahverkehr in und um Ludwigsburg nachhaltig zu verbessern, darf nicht vertan werden“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Renninger.

Immer wieder sind die Planungen zur Stadtbahn in den vergangenen Wochen kritisiert worden. Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht hat sogar ein Ende der Stadtbahn-Planungen ins Spiel gebracht. Ende des Jahres will er den Gemeinderat um einen Beschluss bitten: Geht es weiter mit der Planung oder ist Schluss? Knackpunkt für ihn ist, dass die Trasse mit Einfahrt in den Ludwigsburger Bahnhof umgesetzt wird.

Der Lucie-Zweckverbands-Chef Michael Ilk hält eine Einfahrt in den Bahnhof für nicht sinnvoll, weil sich die Stadtbahn allen anderen Zügen – inklusive Güterzügen – unterordnen müsste. Für die Alternativtrasse würde aber durch die bewohnte Weststadt führen, zudem müssten wohl Bäume gefällt werden – beides führt bei den Bewohnern der Weststadt zu Protest.

Auch bei den Betriebskosten gab es Unklarheiten. Kritiker zweifeln die prognostizierten Fahrgastzahlen für die einzelnen Abschnitte an. Von der Zahl der Nutzer hängt letztlich ab, wie sehr das Land die Kosten für den Betrieb der Stadtbahn fördert. Die FDP forderte im Juni ein Ende der Stadtbahn-Planungen.

Alles Gründe für die Grünen, sich nun abermals zu positionieren. Ein Beschluss, ausschließlich den Streckenast nach Markgröningen zu forcieren, mache aus dem Projekt einen Zubringer zur S-Bahn. In der Folge würden Verkehrsströme bewusst um Ludwigsburg herum gelenkt. „Wer Leben in die Stadt bringen will, muss auch mit der Bahn ohne Umstieg in die Innenstadt fahren können“, sagt Fabian Obenland von den Grünen.

Die jüngst durch den Zweckverband Stadtbahn vorgelegte Alternativroute durch die Weststadt sei ein durchdachtes Konzept und erfahre weiterhin die Unterstützung der Grünen. Zentrale Bedingung für das Gelingen sei, dass die Strecke eine durchgehende Verbindung von Markgröningen bis Pattonville schafft. Auch solle die Erweiterungsoption durch die Ludwigsburger Innenstadt – entlang der Wilhelmstraße und am Schloss entlang – ergebnisoffen diskutiert werden.