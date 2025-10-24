In seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag kommt Dietmar Allgaier auch auf die Stadtbahn Lucie zu sprechen. Die Botschaft: Das Projekt wird nur als Ganzes oder gar nicht umgesetzt.
24.10.2025 - 17:40 Uhr
Der Streit um die geplante Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg spitzt sich weiter zu. Erst verteidigte Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht am Freitagmittag in einer Pressemitteilung seinen Kurs für eine Mini-Variante des Projekts. Am Nachmittag bezog dann Landrat Dietmar Allgaier in seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag Stellung und machte deutlich: Eine reine Reaktivierung der Strecke Markgröningen–Ludwigsburg mit Einfahrt in den Bahnhof werde er nicht mittragen.