In Stuttgart-Mühlhausen gab es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall mit einer Stadtbahn. Mutmaßlich hatte ein Transporterfahrer eine rote Ampel nicht beachtet.

In Stuttgart-Mühlhausen ist am Mittwochmorgen ein 19-jähriger Transporterfahrer mit einer Stadtbahn kollidiert, nachdem er vermutlich eine rote Ampel missachtet hatte. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Fahrer wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt – und hatte dabei wohl großes Glück. „Erste Meldungen über eine eingeklemmte Person und eine Rauchentwicklung bestätigten sich glücklicherweise nicht“, so Feuerwehrsprecher Daniel Anand.