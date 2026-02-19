Bereits im vergangenen Jahr haben die SSB an der Möhringer Stadtbahnhaltestelle Riedsee gearbeitet. Nun rücken die Bauarbeiter wieder an.
19.02.2026 - 12:00 Uhr
Fahrgäste der Stadtbahnlinien U6 und U12 müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen gefasst machen. Die Bahnen können in der Zeit von Montag, 23. Februar bis Donnerstag, 26. Februar 2026 stadteinwärts wegen Bauarbeiten nicht an der Möhringer Haltestelle Riedsee halten. Die Kurzzüge der Linien U5 und U8 sind davon nicht betroffen.