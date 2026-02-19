Bereits im vergangenen Jahr haben die SSB an der Möhringer Stadtbahnhaltestelle Riedsee gearbeitet. Nun rücken die Bauarbeiter wieder an.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Fahrgäste der Stadtbahnlinien U6 und U12 müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen gefasst machen. Die Bahnen können in der Zeit von Montag, 23. Februar bis Donnerstag, 26. Februar 2026 stadteinwärts wegen Bauarbeiten nicht an der Möhringer Haltestelle Riedsee halten. Die Kurzzüge der Linien U5 und U8 sind davon nicht betroffen.

 

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) machen Schäden und Setzungen am Bahnsteig geltend, die nun ausgebessert werden müssen. Erst im vergangenen Jahr war der Bahnsteig knapp vier Wochen lang für Sanierungsarbeiten gesperrt.

Insgesamt wollen die SSB in diesem Jahr rund 60 Millionen Euro in die Instandhaltung ihres 137 Kilometer langen Streckennetzes investieren. Dafür sind immer wieder Sperrungen einzelner Abschnitte notwendig.