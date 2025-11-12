Drei Viertel aller Stadtbahnunfälle gehen laut Polizei nicht auf Fehler der Fahrerinnen und Fahrer der SSB zurück, sondern auf andere Verkehrsteilnehmer. Die Ursache liegt auch im System: Stuttgart besitzt kein vollständig getrenntes U-Bahnnetz, Bahn und Auto teilen sich vielerorts die Straße. Daran wird sich wohl kaum etwas ändern – zu aufwendig, zu teuer. Umso wichtiger bleibt die Einsicht: Sicherheit im Straßenverkehr beginnt bei jedem Einzelnen – mit Rücksicht, Achtsamkeit und Regelbewusstsein.